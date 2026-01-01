Turquía 2026 Academy Pro
Pantalón de fútbol Nike Dri-FIT - Niño/a
Diseñado para los entrenamientos de fútbol, este pantalón de suave tejido Knit capilariza el sudor para mantener la concentración en el campo. El ajuste entallado y los bolsillos y bajos con cremallera eliminan cualquier distracción mientras aumentas el ritmo en cada ejercicio y entrenamiento.
- Color mostrado: Negro/Sport Red/Blanco
- Modelo: IR0470-010
Turquía 2026 Academy Pro
Diseñado para los entrenamientos de fútbol, este pantalón de suave tejido Knit capilariza el sudor para mantener la concentración en el campo. El ajuste entallado y los bolsillos y bajos con cremallera eliminan cualquier distracción mientras aumentas el ritmo en cada ejercicio y entrenamiento.
Ventajas
La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
Detalles del producto
- 100 % poliéster
- Color mostrado: Negro/Sport Red/Blanco
- Modelo: IR0470-010
Talla y ajuste
- Ajuste entallado: elegante y a medida
- Longitud completa: por debajo del tobillo
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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