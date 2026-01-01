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Turquía 2026 Academy Pro Pantalón de fútbol Nike Dri-FIT - Niño/a - Negro/Sport Red/Blanco

Turquía 2026 Academy Pro

Pantalón de fútbol Nike Dri-FIT - Niño/a

49,99 €
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Diseñado para los entrenamientos de fútbol, este pantalón de suave tejido Knit capilariza el sudor para mantener la concentración en el campo. El ajuste entallado y los bolsillos y bajos con cremallera eliminan cualquier distracción mientras aumentas el ritmo en cada ejercicio y entrenamiento.


  • Color mostrado: Negro/Sport Red/Blanco
  • Modelo: IR0470-010

Turquía 2026 Academy Pro

49,99 €

Diseñado para los entrenamientos de fútbol, este pantalón de suave tejido Knit capilariza el sudor para mantener la concentración en el campo. El ajuste entallado y los bolsillos y bajos con cremallera eliminan cualquier distracción mientras aumentas el ritmo en cada ejercicio y entrenamiento.

Ventajas

La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.

Detalles del producto

  • 100 % poliéster
  • Color mostrado: Negro/Sport Red/Blanco
  • Modelo: IR0470-010

Talla y ajuste

    • Ajuste entallado: elegante y a medida
    • Longitud completa: por debajo del tobillo
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

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