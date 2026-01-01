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Turquía 2026 Academy Pro Camiseta de fútbol para entrenar Nike Dri-FIT - Niño/a - Sport Red/Negro/Blanco

Turquía 2026 Academy Pro

Camiseta de fútbol para entrenar Nike Dri-FIT - Niño/a

49,99 €
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Este diseño ofrece ligereza y frescura con paneles laterales de malla que aportan una mayor ventilación durante los entrenamientos de fútbol. El tejido Dri-FIT con capilarización del sudor, el ajuste entallado y el diseño de cremallera de 1/4 se unen para eliminar cualquier distracción mientras aumentas el ritmo en cada ejercicio y partido de práctica.


  • Color mostrado: Sport Red/Negro/Blanco
  • Modelo: IR0472-614

Turquía 2026 Academy Pro

49,99 €

Este diseño ofrece ligereza y frescura con paneles laterales de malla que aportan una mayor ventilación durante los entrenamientos de fútbol. El tejido Dri-FIT con capilarización del sudor, el ajuste entallado y el diseño de cremallera de 1/4 se unen para eliminar cualquier distracción mientras aumentas el ritmo en cada ejercicio y partido de práctica.

Ventajas

La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.

Detalles del producto

  • 100 % poliéster
  • Color mostrado: Sport Red/Negro/Blanco
  • Modelo: IR0472-614

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 150 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

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