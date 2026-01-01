Turquía 2026 Academy Pro
Camiseta de fútbol de manga corta Nike Dri-FIT - Niño/a
La camiseta Academy ofrece ligereza y frescura gracias a los paneles laterales de malla, que aportan una mayor ventilación durante los entrenamientos de fútbol. El ajuste entallado elimina cualquier distracción mientras aumentas el ritmo en cada ejercicio y entrenamiento.
- Color mostrado: Sport Red/Negro/Blanco
- Modelo: IR0471-614
Turquía 2026 Academy Pro
La camiseta Academy ofrece ligereza y frescura gracias a los paneles laterales de malla, que aportan una mayor ventilación durante los entrenamientos de fútbol. El ajuste entallado elimina cualquier distracción mientras aumentas el ritmo en cada ejercicio y entrenamiento.
Ventajas
La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
Detalles del producto
- 100 % poliéster
- Color mostrado: Sport Red/Negro/Blanco
- Modelo: IR0471-614
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 140 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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