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Turquía 2026 Academy Pro Camiseta de fútbol de manga corta Nike Dri-FIT - Hombre - Sport Red/Negro/Blanco

Turquía 2026 Academy Pro

Camiseta de fútbol de manga corta Nike Dri-FIT - Hombre

29,99 €
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La camiseta Academy ofrece ligereza y frescura gracias a los paneles laterales de malla, que aportan una mayor ventilación durante los entrenamientos de fútbol. El ajuste entallado elimina cualquier distracción mientras aumentas el ritmo en cada ejercicio y entrenamiento.


  • Color mostrado: Sport Red/Negro/Blanco
  • Modelo: IR0469-614

Turquía 2026 Academy Pro

29,99 €

La camiseta Academy ofrece ligereza y frescura gracias a los paneles laterales de malla, que aportan una mayor ventilación durante los entrenamientos de fútbol. El ajuste entallado elimina cualquier distracción mientras aumentas el ritmo en cada ejercicio y entrenamiento.

Ventajas

La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.

Detalles del producto

  • 100 % poliéster
  • Color mostrado: Sport Red/Negro/Blanco
  • Modelo: IR0469-614

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 188 cm de altura
    • Ajuste entallado: elegante y a medida
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (1)

5 estrellas

  • Stijlvol

    Sevim004ca674a05a49bb841f2271efecd740

    Hoge kwaliteit & betaalbare prijs. Rood die iedereen goed staat. Prachtige shirt! Ik ben vrouw en heb maat xs.

Turquía 2026 Academy Pro Camiseta de fútbol de manga corta Nike Dri-FIT - Hombre

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