Tottenham Hotspur Club Fleece Jogger Nike Football - Niño

Tottenham Hotspur Club Fleece
Jogger de fútbol Nike - Niño
Este jogger del Tottenham Hotspur ofrece suavidad, calidez y comodidad para todos los días. Con un tejido Fleece cepillado para una mayor suavidad tanto por dentro como por fuera, es ideal para cuando quieras una capa más de calidez para tu joven atleta.
- Color mostrado: Obsidian/Blanco
- Modelo: II3965-451
Tottenham Hotspur Club Fleece
Este jogger del Tottenham Hotspur ofrece suavidad, calidez y comodidad para todos los días. Con un tejido Fleece cepillado para una mayor suavidad tanto por dentro como por fuera, es ideal para cuando quieras una capa más de calidez para tu joven atleta.
Detalles del producto
- Cuerpo: 80 % algodón/20 % poliéster. Bolsillos: 100 % algodón.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Obsidian/Blanco
- Modelo: II3965-451
Talla y ajuste
- Modelo: talla S y 138 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Longitud completa: por debajo del tobillo
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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