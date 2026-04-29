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Tech Fleece Windrunner Inglaterra Sudadera con capucha y cremallera completa Nike Football - Hombre - Work Blue/Blanco

Tech Fleece Windrunner Inglaterra

Sudadera con capucha y cremallera completa de fútbol Nike - Hombre

134,99 €
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Muestra tu orgullo por Inglaterra con esta clásica sudadera con capucha Windrunner. Confeccionada con un tejido Fleece premium, ligero y suave por dentro y por fuera, la sudadera con capucha Tech Fleece Windrunner ofrece una gran calidez sin añadir volumen.


  • Color mostrado: Work Blue/Blanco
  • Modelo: IB5927-486

Tech Fleece Windrunner Inglaterra

134,99 €

Muestra tu orgullo por Inglaterra con esta clásica sudadera con capucha Windrunner. Confeccionada con un tejido Fleece premium, ligero y suave por dentro y por fuera, la sudadera con capucha Tech Fleece Windrunner ofrece una gran calidez sin añadir volumen.

Detalles del producto

  • Escudo del equipo de tejido Woven
  • Cuerpo/forro de la capucha: 53 % algodón/47 % poliéster. Bolsillos: 100 % algodón.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Work Blue/Blanco
  • Modelo: IB5927-486

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 189 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (1)

5 estrellas

  • Philippe209771295

    Très bon produit très agréable à porter Merci

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