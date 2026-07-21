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Nike Swim HydraStrong Fly Bañador de una sola pieza con espalda deportiva - Mujer - Negro/Blanco/Blanco

Nike Swim HydraStrong Fly

Bañador de una sola pieza con espalda deportiva - Mujer

59,99 €
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Hazte con el bañador de espalda deportiva que no escatima en rendimiento. La pierna de corte clásico y la protección completa de la parte inferior proporcionan la máxima comodidad, y los tirantes estrechos ofrecen una sujeción media. El tejido Nike HydraStrong totalmente forrado proporciona una durabilidad duradera, para que puedas concentrarte en alcanzar tu mejor marca personal.


  • Color mostrado: Negro/Blanco/Blanco
  • Modelo: IU3119-015

Nike Swim HydraStrong Fly

59,99 €

Hazte con el bañador de espalda deportiva que no escatima en rendimiento. La pierna de corte clásico y la protección completa de la parte inferior proporcionan la máxima comodidad, y los tirantes estrechos ofrecen una sujeción media. El tejido Nike HydraStrong totalmente forrado proporciona una durabilidad duradera, para que puedas concentrarte en alcanzar tu mejor marca personal.

Ventajas

  • Tejido Nike HydraStrong para una mayor durabilidad.
  • Forro completo para un mejor ajuste, comodidad y una mayor seguridad.
  • Los tirantes estrechos ofrecen comodidad y proporcionan una sujeción media.
  • La pierna de corte clásico queda justo por encima de las caderas y equilibra la funcionalidad y la comodidad.
  • La confección con costuras planas reduce el roce.

Detalles del producto

  • Protección completa de la parte inferior
  • Swoosh bordado
  • Cuerpo: 51 % poliéster reciclado, 49 % poliéster (PBT) (resistente al cloro); forro: 100 % poliéster reciclado
  • LAVAR A MANO EN AGUA FRÍA POR SEPARADO DESPUÉS DE CADA USO. USAR LEJÍA SIN CLORO. SECAR EN EL TENDEDERO. NO PLANCHAR. NO LAVAR EN SECO. NO GUARDAR HÚMEDO.
  • Color mostrado: Negro/Blanco/Blanco
  • Modelo: IU3119-015

Talla y ajuste

    • Modelo: talla S y 175 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (1)

5 estrellas

  • ursulal320936862

    Maillot de bain très confortable, avec une coupe agréable à porter. La taille correspond parfaitement. Un très bel article, en excellent état, idéal pour profiter de l’été.

Nike Swim HydraStrong Fly Bañador de una sola pieza con espalda deportiva - Mujer

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