Nike
Sudadera con capucha de running de tejido Fleece con cremallera completa - Hombre
Mantén la concentración (incluso cuando desaparezca el sudor). El tejido Fleece cepillado de densidad media de esta sudadera con capucha es extremadamente suave por dentro y liso por fuera para ofrecerte comodidad después de cada sesión de running. Además, la sudadera tiene un ajuste extraholgado.
- Color mostrado: Gris oscuro jaspeado/Carmesí brillante
- Modelo: IU3945-063
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Mantén la concentración (incluso cuando desaparezca el sudor). El tejido Fleece cepillado de densidad media de esta sudadera con capucha es extremadamente suave por dentro y liso por fuera para ofrecerte comodidad después de cada sesión de running. Además, la sudadera tiene un ajuste extraholgado.
Ventajas
- Ajuste oversize para dar más holgura a lo largo del cuerpo.
- Capucha de doble capa para añadir estructura y suavidad.
Detalles del producto
- Gráficos en la parte delantera y en la espalda
- Cuerpo: 80 % algodón/20 % poliéster. Forro de la capucha: 80 % algodón/20 % poliéster.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Gris oscuro jaspeado/Carmesí brillante
- Modelo: IU3945-063
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
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