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Nike Sudadera con capucha de running de tejido Fleece con cremallera completa - Hombre - Gris oscuro jaspeado/Carmesí brillante

Nike

Sudadera con capucha de running de tejido Fleece con cremallera completa - Hombre

94,99 €
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Mantén la concentración (incluso cuando desaparezca el sudor). El tejido Fleece cepillado de densidad media de esta sudadera con capucha es extremadamente suave por dentro y liso por fuera para ofrecerte comodidad después de cada sesión de running. Además, la sudadera tiene un ajuste extraholgado.


  • Color mostrado: Gris oscuro jaspeado/Carmesí brillante
  • Modelo: IU3945-063

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94,99 €

Mantén la concentración (incluso cuando desaparezca el sudor). El tejido Fleece cepillado de densidad media de esta sudadera con capucha es extremadamente suave por dentro y liso por fuera para ofrecerte comodidad después de cada sesión de running. Además, la sudadera tiene un ajuste extraholgado.

Ventajas

  • Ajuste oversize para dar más holgura a lo largo del cuerpo.
  • Capucha de doble capa para añadir estructura y suavidad.

Detalles del producto

  • Gráficos en la parte delantera y en la espalda
  • Cuerpo: 80 % algodón/20 % poliéster. Forro de la capucha: 80 % algodón/20 % poliéster.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Gris oscuro jaspeado/Carmesí brillante
  • Modelo: IU3945-063

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

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