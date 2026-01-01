Nike
Sudadera con capucha de baloncesto Therma-FIT - Mujer
¿Quieres hacer unos tiros al aire libre? Gracias a la tecnología Nike Therma-FIT, esta sudadera con capucha, suave y cálida, es perfecta para disfrutar de una sesión de baloncesto al aire libre cuando bajan las temperaturas.
- Color mostrado: Negro/Blanco
- Modelo: IO8305-010
Nike
¿Quieres hacer unos tiros al aire libre? Gracias a la tecnología Nike Therma-FIT, esta sudadera con capucha, suave y cálida, es perfecta para disfrutar de una sesión de baloncesto al aire libre cuando bajan las temperaturas.
Ventajas
La tecnología Nike Therma-FIT ayuda a controlar el calor natural del cuerpo para mantener la calidez en los días fríos.
Detalles del producto
- Bolsillo de canguro
- Aberturas elásticas
- Logotipo Swoosh bordado
- Cuerpo: 52 % poliéster/48 % algodón Ribete: 96 % algodón/4 % spandex. Forro de la capucha: 100 % poliéster.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro/Blanco
- Modelo: IO8305-010
Talla y ajuste
- Modelo: talla S y 179 cm de altura
- Ajuste oversize: extragrande y espacioso
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Evaluaciones (0)
Evaluaciones (0)
Sin evaluaciones
Exprésate. Sé la primera persona en comentar acerca de Nike.
Nike