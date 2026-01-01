triangle, start, resume, beginVideo
 
Imagen 1 de 7
Nike Sudadera con capucha de baloncesto Therma-FIT - Mujer - Negro/Blanco

Nike

Sudadera con capucha de baloncesto Therma-FIT - Mujer

74,99 €
Negro/Blanco
Pink Smoke/Blanco
Selecciona tu tallaGuía de tallas
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

¿Quieres hacer unos tiros al aire libre? Gracias a la tecnología Nike Therma-FIT, esta sudadera con capucha, suave y cálida, es perfecta para disfrutar de una sesión de baloncesto al aire libre cuando bajan las temperaturas.


  • Color mostrado: Negro/Blanco
  • Modelo: IO8305-010

Nike

74,99 €

¿Quieres hacer unos tiros al aire libre? Gracias a la tecnología Nike Therma-FIT, esta sudadera con capucha, suave y cálida, es perfecta para disfrutar de una sesión de baloncesto al aire libre cuando bajan las temperaturas.

Ventajas

La tecnología Nike Therma-FIT ayuda a controlar el calor natural del cuerpo para mantener la calidez en los días fríos.

Detalles del producto

  • Bolsillo de canguro
  • Aberturas elásticas
  • Logotipo Swoosh bordado
  • Cuerpo: 52 % poliéster/48 % algodón Ribete: 96 % algodón/4 % spandex. Forro de la capucha: 100 % poliéster.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Blanco
  • Modelo: IO8305-010

Talla y ajuste

    • Modelo: talla S y 179 cm de altura
    • Ajuste oversize: extragrande y espacioso
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (0)

Sin evaluaciones

Exprésate. Sé la primera persona en comentar acerca de Nike.

    Nike Sudadera con capucha de baloncesto Therma-FIT - Mujer

    Nike

    74,99 €

    Completa el look