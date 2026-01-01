Nike Sudadera con capucha de baloncesto Dri-FIT - Niño/a

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Sudadera con capucha de baloncesto Dri-FIT - Niño/a
Perfecta para la cancha o el sofá, esta sudadera con capucha supersuave es un básico para el fondo de armario de tu peque, ideal cuando necesita un poco más de calorcito. Los hombros con caída y el ajuste holgado en el cuerpo te ofrecen un estilo informal fácil de combinar con otras prendas.
- Color mostrado: Negro/Blanco
- Modelo: IO8739-010
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Perfecta para la cancha o el sofá, esta sudadera con capucha supersuave es un básico para el fondo de armario de tu peque, ideal cuando necesita un poco más de calorcito. Los hombros con caída y el ajuste holgado en el cuerpo te ofrecen un estilo informal fácil de combinar con otras prendas.
Ventajas
- La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
- Con un tejido Fleece cepillado para una mayor suavidad tanto por dentro como por fuera, es ideal para cuando quieras una capa más de calidez para tu joven atleta.
Detalles del producto
- Cuerpo: 80 % algodón/20 % poliéster. Elástico: 97 % algodón/3 % spandex. Malla: 100 % poliéster.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro/Blanco
- Modelo: IO8739-010
Talla y ajuste
- La modelo usa la talla M y mide 147 cm
- El modelo usa la talla M y mide 138 cm
- Ajuste oversize: extragrande y espacioso
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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