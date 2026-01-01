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Springboks
Sudadera de tejido French terry - Hombre
64,99 €
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Recogida gratuita
La comodidad clásica se combina con la calidez transpirable en esta sudadera de tejido French terry. Con el escudo de los Springboks y el logotipo Swoosh bordados.
- Color mostrado: Gorge Green/University Gold/University Gold
- Modelo: IU4611-330
Springboks
64,99 €
La comodidad clásica se combina con la calidez transpirable en esta sudadera de tejido French terry. Con el escudo de los Springboks y el logotipo Swoosh bordados.
Detalles del producto
- 80 % algodón/20 % poliéster
- Lavar a máquina
- Color mostrado: Gorge Green/University Gold/University Gold
- Modelo: IU4611-330
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 183 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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