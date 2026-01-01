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Springboks Sudadera de tejido French terry - Hombre - Gorge Green/University Gold/University Gold

Springboks

Sudadera de tejido French terry - Hombre

64,99 €
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La comodidad clásica se combina con la calidez transpirable en esta sudadera de tejido French terry. Con el escudo de los Springboks y el logotipo Swoosh bordados.


  • Color mostrado: Gorge Green/University Gold/University Gold
  • Modelo: IU4611-330

Springboks

64,99 €

La comodidad clásica se combina con la calidez transpirable en esta sudadera de tejido French terry. Con el escudo de los Springboks y el logotipo Swoosh bordados.

Detalles del producto

  • 80 % algodón/20 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • Color mostrado: Gorge Green/University Gold/University Gold
  • Modelo: IU4611-330

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 183 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

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