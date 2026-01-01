Nike Sportswear Club
Pantalón de tejido French terry con dobladillo abierto - Niño/a
Confeccionadas con un corte de pernera recta para una ofrecer una forma clásica, nuestras prendas Club Fleece favoritas son básicos de fondo de armario, ideales para ponérselos una y otra vez. Suave por fuera y cepillado por dentro, este ligero pantalón de tejido Fleece es perfecto para añadir calidez a los días más fríos.
- Color mostrado: Negro/Sanddrift
- Modelo: IV5264-010
- País o región de origen: Vietnam
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Confeccionadas con un corte de pernera recta para una ofrecer una forma clásica, nuestras prendas Club Fleece favoritas son básicos de fondo de armario, ideales para ponérselos una y otra vez. Suave por fuera y cepillado por dentro, este ligero pantalón de tejido Fleece es perfecto para añadir calidez a los días más fríos.
Ventajas
- Tejido French terry de densidad media con bucles suaves en el interior para una transpirabilidad natural.
- El diseño de dobladillo abierto cae de forma fluida sobre tus zapatillas favoritas.
- Tres bolsillos para proteger y tener a mano los objetos imprescindibles para el día a día.
Detalles del producto
- Cuerpo: 80 % algodón/20 % poliéster. Bolsillos: 100 % algodón.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro/Sanddrift
- Modelo: IV5264-010
- País o región de origen: Vietnam
Talla y ajuste
- El modelo usa la talla M y mide 152 cm
- La modelo lleva la talla M y mide 130 cm
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Longitud completa: por debajo del tobillo
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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