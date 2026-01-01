Nike Sportswear Club Pantalón de tejido French terry con dobladillo abierto - Niño/a

Confeccionadas con un corte de pernera recta para una ofrecer una forma clásica, nuestras prendas Club Fleece favoritas son básicos de fondo de armario, ideales para ponérselos una y otra vez. Suave por fuera y cepillado por dentro, este ligero pantalón de tejido Fleece es perfecto para añadir calidez a los días más fríos.

Color mostrado: Negro/Sanddrift

Modelo: IV5264-010

País o región de origen: Vietnam