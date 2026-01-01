Nike Refuel
Botella con tapa de bloqueo (950 ml)
Controla tu nivel de hidratación. El diseño comprimible de esta botella permite un flujo de agua rápido para beber más fácilmente. La tapa abatible se bloquea fácilmente y tiene una válvula estanca para evitar derrames.
- Color mostrado: Negro/Negro/Negro/Blanco
- Modelo: IR8566-069
Nike Refuel
Controla tu nivel de hidratación. El diseño comprimible de esta botella permite un flujo de agua rápido para beber más fácilmente. La tapa abatible se bloquea fácilmente y tiene una válvula estanca para evitar derrames.
Detalles del producto
- 63,23 % polietileno de baja densidad, 18,71 % polipropileno, 9,94 % elastómero termoplástico, 6,05 % acrilonitrilo butadieno estireno, 1,21 % silicona, 0,86 % acero inoxidable
- Asa plegable
- Lavar a mano
- De importación
- Color mostrado: Negro/Negro/Negro/Blanco
- Modelo: IR8566-069
Envíos y devoluciones
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