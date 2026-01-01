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Nike Refuel Botella con tapa de bloqueo (950 ml) - Negro/Negro/Negro/Blanco

Nike Refuel

Botella con tapa de bloqueo (950 ml)

24,99 €
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Controla tu nivel de hidratación. El diseño comprimible de esta botella permite un flujo de agua rápido para beber más fácilmente. La tapa abatible se bloquea fácilmente y tiene una válvula estanca para evitar derrames.


  • Color mostrado: Negro/Negro/Negro/Blanco
  • Modelo: IR8566-069

Nike Refuel

24,99 €

Controla tu nivel de hidratación. El diseño comprimible de esta botella permite un flujo de agua rápido para beber más fácilmente. La tapa abatible se bloquea fácilmente y tiene una válvula estanca para evitar derrames.

Detalles del producto

  • 63,23 % polietileno de baja densidad, 18,71 % polipropileno, 9,94 % elastómero termoplástico, 6,05 % acrilonitrilo butadieno estireno, 1,21 % silicona, 0,86 % acero inoxidable
  • Asa plegable
  • Lavar a mano
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Negro/Negro/Blanco
  • Modelo: IR8566-069

Envíos y devoluciones

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