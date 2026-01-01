París Saint-Germain Club
Sudadera con capucha de fútbol Nike - Niño
No dejes que el frío sea el motivo por el que dejas de animar al PSG. Con un tejido Fleece cepillado para una mayor suavidad tanto por dentro como por fuera, es ideal para cuando quieras una capa más de calidez para tu joven atleta.
- Color mostrado: Negro/Blanco
- Modelo: II3721-010
París Saint-Germain Club
No dejes que el frío sea el motivo por el que dejas de animar al PSG. Con un tejido Fleece cepillado para una mayor suavidad tanto por dentro como por fuera, es ideal para cuando quieras una capa más de calidez para tu joven atleta.
Detalles del producto
- Bolsillo delantero
- Cuerpo: 80 % algodón/20 % poliéster. Forro de la capucha: 100 % algodón. Elástico: 97 % algodón/3 % spandex.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro/Blanco
- Modelo: II3721-010
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 141 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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