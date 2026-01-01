 
Imagen 1 de 5
París Saint-Germain Air Sudadera con capucha Nike Football - Niño/a - Cargo Khaki/Negro

París Saint-Germain Air

Sudadera con capucha Nike Football - Niño/a

64,99 €

Producto agotado:

Este producto no está disponible en estos momentos

Una forma discreta de representar al París Saint-Germain. Con un diseño minimalista y atenuado, esta sudadera con capucha está confeccionada con un suave tejido French terry de algodón para ofrecer calidez y ligereza.


  • Color mostrado: Cargo Khaki/Negro
  • Modelo: HM3665-325

París Saint-Germain Air

64,99 €

Una forma discreta de representar al París Saint-Germain. Con un diseño minimalista y atenuado, esta sudadera con capucha está confeccionada con un suave tejido French terry de algodón para ofrecer calidez y ligereza.

Detalles del producto

  • Cuerpo: 100 % algodón. Elástico: 97 % algodón/3 % spandex.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Cargo Khaki/Negro
  • Modelo: HM3665-325

Talla y ajuste

Evaluaciones (0)

Sin evaluaciones

Exprésate. Sé la primera persona en comentar acerca de París Saint-Germain Air.

    París Saint-Germain Air Sudadera con capucha Nike Football - Niño/a

    París Saint-Germain Air

    64,99 €

    Completa el look