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París Saint-Germain Air
Sudadera con capucha Nike Football - Niño/a
64,99 €
Producto agotado:
Este producto no está disponible en estos momentos
Una forma discreta de representar al París Saint-Germain. Con un diseño minimalista y atenuado, esta sudadera con capucha está confeccionada con un suave tejido French terry de algodón para ofrecer calidez y ligereza.
- Color mostrado: Cargo Khaki/Negro
- Modelo: HM3665-325
París Saint-Germain Air
64,99 €
Una forma discreta de representar al París Saint-Germain. Con un diseño minimalista y atenuado, esta sudadera con capucha está confeccionada con un suave tejido French terry de algodón para ofrecer calidez y ligereza.
Detalles del producto
- Cuerpo: 100 % algodón. Elástico: 97 % algodón/3 % spandex.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Cargo Khaki/Negro
- Modelo: HM3665-325
Talla y ajuste
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
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París Saint-Germain Air
64,99 €