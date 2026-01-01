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París Saint-Germain Academy Pro Chándal de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Niño/a - Midnight Navy/University Red/Blanco/Blanco

Materiales reciclados

París Saint-Germain Academy Pro

Chándal de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Niño/a

79,99 €
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Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.

Después de dominar lo básico, toca perfeccionar la técnica. El ajuste clásico y tradicional se combina con tecnología que capilariza la humedad para garantizar la frescura cuando el entrenamiento se intensifica.


  • Color mostrado: Midnight Navy/University Red/Blanco/Blanco
  • Modelo: II1700-410

París Saint-Germain Academy Pro

79,99 €

Después de dominar lo básico, toca perfeccionar la técnica. El ajuste clásico y tradicional se combina con tecnología que capilariza la humedad para garantizar la frescura cuando el entrenamiento se intensifica.

Detalles del producto

  • 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Midnight Navy/University Red/Blanco/Blanco
  • Modelo: II1700-410

Talla y ajuste

    • La modelo usa la talla S y mide 152 cm
    • El modelo usa la talla S y mide 137 cm
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

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