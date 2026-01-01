Pantalones repelentes con protección UV Nike ACG «Smith Summit» para hombre

Materiales reciclados
Nike ACG «Smith Summit»
Pantalones repelentes con protección UV para hombre
Este producto se ha confeccionado con, al menos, un 75 % de fibras de nylon reciclado
¿Alienígenas o una ilusión óptica? Las misteriosas luces que se observan en el cielo de Marfa (Texas) inspiraron esta atrevida actualización de nuestros clásicos pantalones cargo Smith Summit. Hemos mantenido la tecnología de siempre: un tejido de secado rápido, repelente al agua y resistente a los rayos UV. Además, estos pantalones se pueden convertir en unos cortos gracias a su diseño desmontable con cremallera.
- Color mostrado: Anthracite/Negro/Summit White
- Modelo: HV1129-060
Nike ACG «Smith Summit»
¿Alienígenas o una ilusión óptica? Las misteriosas luces que se observan en el cielo de Marfa (Texas) inspiraron esta atrevida actualización de nuestros clásicos pantalones cargo Smith Summit. Hemos mantenido la tecnología de siempre: un tejido de secado rápido, repelente al agua y resistente a los rayos UV. Además, estos pantalones se pueden convertir en unos cortos gracias a su diseño desmontable con cremallera.
Un diseño inspirado en Smith Rock
Estos pantalones se diseñaron y probaron originalmente en Smith Rock, una zona de escalada de Oregón (EE. UU.). Esta edición cuenta con un estampado inspirado en las luces de Marfa que se observan en el cielo de Texas (EE. UU.). Desde su primer avistamiento documentado en 1883, la gente se ha preguntado si son una prueba de la existencia de vida extraterrestre.
Equipado para la aventura
El tejido Woven repele el agua y cubre contra los rayos ultravioleta para protegerte mientras exploras el mundo.
Diseño apto para la naturaleza
Ajuste holgado en la parte posterior, los muslos y las piernas. La articulación en las rodillas, la elasticidad de su tejido y el refuerzo de las costuras favorecen un movimiento natural.
Opciones de estilo
Cambiar las capas de ropa nunca ha sido tan fácil gracias a los paneles inferiores extraíbles. Además, incluye cremalleras codificadas por colores para garantizar que en cada pierna llevas el largo correcto.
Más ventajas
- Una cinturilla elástica con cinturón para ceñirte la prenda a tu gusto.
- La microesfera en forma de ovni que brilla en la oscuridad es un guiño a la inspiración alienígena.
Detalles del producto
- Cuerpo: 96 % nylon/4 % spandex. Bolsillo superior: 100 % poliéster.
- Logotipos Nike ACG y Swoosh bordados
- Este producto ofrece protección contra los rayos UVA y UVB solo en las zonas que cubre la prenda. Para proteger las zonas expuestas al sol, se recomienda el uso de una buena protección solar.
- Cierres a presión
- Bajo con goma elástica y regulador
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Anthracite/Negro/Summit White
- Modelo: HV1129-060
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 185 cm de altura
- Ajuste holgado: amplio e informal
- Longitud completa: por debajo del tobillo
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El nylon reciclado de los productos Nike empieza con una variedad de materiales, como moquetas recicladas o redes de pesca. El nylon se limpia, se clasifica y se desmenuza en virutas antes de someterse a los procesos de reciclado mecánicos o químicos para crear nuevos hilos de nylon reciclado.
- Las prendas confeccionadas con materiales hechos a partir de nylon reciclado reducen las emisiones de carbono hasta un 50 % en comparación con el nylon virgen.
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