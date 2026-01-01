Pantalones repelentes con protección UV Nike ACG «Smith Summit» para hombre

Nike ACG «Smith Summit»

194,99 €

¿Alienígenas o una ilusión óptica? Las misteriosas luces que se observan en el cielo de Marfa (Texas) inspiraron esta atrevida actualización de nuestros clásicos pantalones cargo Smith Summit. Hemos mantenido la tecnología de siempre: un tejido de secado rápido, repelente al agua y resistente a los rayos UV. Además, estos pantalones se pueden convertir en unos cortos gracias a su diseño desmontable con cremallera.

Un diseño inspirado en Smith Rock

Estos pantalones se diseñaron y probaron originalmente en Smith Rock, una zona de escalada de Oregón (EE. UU.). Esta edición cuenta con un estampado inspirado en las luces de Marfa que se observan en el cielo de Texas (EE. UU.). Desde su primer avistamiento documentado en 1883, la gente se ha preguntado si son una prueba de la existencia de vida extraterrestre.

Equipado para la aventura

El tejido Woven repele el agua y cubre contra los rayos ultravioleta para protegerte mientras exploras el mundo.

Diseño apto para la naturaleza

Ajuste holgado en la parte posterior, los muslos y las piernas. La articulación en las rodillas, la elasticidad de su tejido y el refuerzo de las costuras favorecen un movimiento natural.

Opciones de estilo

Cambiar las capas de ropa nunca ha sido tan fácil gracias a los paneles inferiores extraíbles. Además, incluye cremalleras codificadas por colores para garantizar que en cada pierna llevas el largo correcto.