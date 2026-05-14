triangle, start, resume, beginVideo
 
Imagen 1 de 12
Pantalón chino holgado Dri-FIT 24.7 PerfectStretch Nike - Hombre - Negro/Dark Smoke Grey

Materiales reciclados

Nike 24.7 PerfectStretch

Pantalón chino holgado Dri-FIT - Hombre

119,99 €
Selecciona tu tallaGuía de tallas
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 50 % de fibras de poliéster reciclado

Confeccionado para ofrecer comodidad durante todo el día, nuestro tejido PerfectStretch cuenta con elasticidad en cuatro direcciones y un look impecable. En este pantalón chino de corte holgado se aprovecha al máximo el diseño, ya que cuenta con mucho espacio de almacenamiento y una presilla para colgarlo fácilmente.


  • Color mostrado: Negro/Dark Smoke Grey
  • Modelo: HQ6941-010

Nike 24.7 PerfectStretch

119,99 €

Confeccionado para ofrecer comodidad durante todo el día, nuestro tejido PerfectStretch cuenta con elasticidad en cuatro direcciones y un look impecable. En este pantalón chino de corte holgado se aprovecha al máximo el diseño, ya que cuenta con mucho espacio de almacenamiento y una presilla para colgarlo fácilmente.

Tecnología de capilarización del sudor

La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.

Diseño con seis bolsillos

Bolsillo oculto con cremallera dentro del bolsillo derecho con espacio para el teléfono. Bolsillo incorporado de malla en el lado izquierdo para guardar básicos pequeños. Todos los bolsillos están cosidos en el interior para evitar que se muevan a lo largo del día.

Más ventajas

  • Cintura elástica y trabillas para el cinturón para ofrecer un ajuste seguro.
  • Bolsillos traseros con cierre de cremallera.
  • Este producto ofrece protección contra los rayos solares UVA y UVB en las zonas que cubre la prenda. Para proteger las zonas expuestas al sol, se recomienda el uso de una buena protección solar.

Detalles del producto

  • Presilla exclusiva en el lado izquierdo de la cintura
  • Presillas para el cinturón planas
  • Cremallera frontal con cierre de corchete
  • Cuerpo: 100 % poliéster. Bolsillos: 86 % poliéster/14 % spandex
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Dark Smoke Grey
  • Modelo: HQ6941-010

Talla y ajuste

    • Ajuste holgado: amplio e informal
    • Longitud completa: por debajo del tobillo
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

Evaluaciones (4)

5 estrellas

  • Confort !

    AtuuPanamá

    Très confortable, il serait bien d’en faire avec d’autres couleurs !

  • Best pants ever

    MikaK958862596

    Very comfy and a great fit. The look is clean, stylish and very versatile. I can even use these at work as a personal trainer, even going to a deep squat with these feels good. Definitely one of the best pants I’ve come across ever. Well done Nike!

  • My favorite pants right now

    nicolassega

    Ultra comfy, in my opinion a super nice fit and overall great quality. I am happy this colorway came out.

Pantalón chino holgado Dri-FIT 24.7 PerfectStretch Nike - Hombre

Nike 24.7 PerfectStretch

119,99 €

Completa el look

Item 3 of 10