Pantalón chino holgado Dri-FIT 24.7 PerfectStretch Nike - Hombre

Confort !
AtuuPanamá
Très confortable, il serait bien d’en faire avec d’autres couleurs !
Materiales reciclados
Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 50 % de fibras de poliéster reciclado
Confeccionado para ofrecer comodidad durante todo el día, nuestro tejido PerfectStretch cuenta con elasticidad en cuatro direcciones y un look impecable. En este pantalón chino de corte holgado se aprovecha al máximo el diseño, ya que cuenta con mucho espacio de almacenamiento y una presilla para colgarlo fácilmente.
Nike 24.7 PerfectStretch
Confeccionado para ofrecer comodidad durante todo el día, nuestro tejido PerfectStretch cuenta con elasticidad en cuatro direcciones y un look impecable. En este pantalón chino de corte holgado se aprovecha al máximo el diseño, ya que cuenta con mucho espacio de almacenamiento y una presilla para colgarlo fácilmente.
La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
Bolsillo oculto con cremallera dentro del bolsillo derecho con espacio para el teléfono. Bolsillo incorporado de malla en el lado izquierdo para guardar básicos pequeños. Todos los bolsillos están cosidos en el interior para evitar que se muevan a lo largo del día.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
5 estrellas
Confort !
AtuuPanamá
Très confortable, il serait bien d’en faire avec d’autres couleurs !
Best pants ever
MikaK958862596
Very comfy and a great fit. The look is clean, stylish and very versatile. I can even use these at work as a personal trainer, even going to a deep squat with these feels good. Definitely one of the best pants I’ve come across ever. Well done Nike!
My favorite pants right now
nicolassega
Ultra comfy, in my opinion a super nice fit and overall great quality. I am happy this colorway came out.
Nike 24.7 PerfectStretch