Mochila Nike Commuter Elite (15 l)

Nike Commuter Elite
Mochila (15 l)
Corre sin preocupaciones con la mochila Nike Commuter Elite. Está diseñada para mantenerse en su sitio mientras corres, ya que cuenta con correas totalmente regulables en el esternón y la cintura para conseguir el ajuste perfecto. Y tiene más detalles, como un bolsillo impermeable en el chaleco para guardar el móvil, compatibilidad con bolsas de hidratación y elementos con diseño reflectante.
- Color mostrado: Negro/Negro/Plata
- Modelo: HM7000-084
Nike Commuter Elite
Corre sin preocupaciones con la mochila Nike Commuter Elite. Está diseñada para mantenerse en su sitio mientras corres, ya que cuenta con correas totalmente regulables en el esternón y la cintura para conseguir el ajuste perfecto. Y tiene más detalles, como un bolsillo impermeable en el chaleco para guardar el móvil, compatibilidad con bolsas de hidratación y elementos con diseño reflectante.
Detalles del producto
- Botella de venta por separado
- Resistente al agua
- Detalles de diseño reflectante
- Este producto no está diseñado para su uso como equipo de protección individual (EPI)
- Limpiar tan solo las manchas
- De importación
- Color mostrado: Negro/Negro/Plata
- Modelo: HM7000-084
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
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