Jordan Flight Fleece
Sudadera con capucha de manga corta y tejido French terry - Mujer
Inspirada en el clásico look de la sudadera sin mangas de MJ, esta parte de arriba tiene un ajuste holgado en el pecho con el espacio justo y necesario. Está confeccionada con un cómodo tejido Fleece, liso por fuera y con un suave cepillado por dentro, mientras que la capucha forrada de satén ayuda a conservar la humedad natural del cabello para reducir el encrespamiento y evitar las roturas.
- Color mostrado: Negro/Deep Royal/University Red
- Modelo: IM6961-010
Jordan Flight Fleece
Inspirada en el clásico look de la sudadera sin mangas de MJ, esta parte de arriba tiene un ajuste holgado en el pecho con el espacio justo y necesario. Está confeccionada con un cómodo tejido Fleece, liso por fuera y con un suave cepillado por dentro, mientras que la capucha forrada de satén ayuda a conservar la humedad natural del cabello para reducir el encrespamiento y evitar las roturas.
Detalles del producto
- Bolsillos
- Capucha con forro de satén
- Cuerpo: 90 % algodón/10 % poliéster. Elástico: 97 % algodón/3 % spandex. Bolsillos: 100 % poliéster. Forro de la capucha: 100 % poliéster.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro/Deep Royal/University Red
- Modelo: IM6961-010
Talla y ajuste
- Modelo: talla S y 180 cm de altura
- Ajuste holgado: amplio e informal
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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