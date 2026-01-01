Jordan
Bóxer de algodón Flight Essentials (3 unidades) - Niño/a
Tanto en el cole como para hacer gimnasia o practicar algún deporte, estos bóxers son ideales para que tu peque rinda al máximo. Están confeccionados en tejido de punto de algodón elástico transpirable e incorporan una cintura elástica para un ajuste cómodo y una bolsa cerrada de dos capas que ofrece sujeción donde la necesitas.
- Color mostrado: Obsidian
- Modelo: IU5385-451
Jordan
Tanto en el cole como para hacer gimnasia o practicar algún deporte, estos bóxers son ideales para que tu peque rinda al máximo. Están confeccionados en tejido de punto de algodón elástico transpirable e incorporan una cintura elástica para un ajuste cómodo y una bolsa cerrada de dos capas que ofrece sujeción donde la necesitas.
Detalles del producto
- Incluye tres pares de calzoncillos bóxer
- 95 % algodón/5 % spandex
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Obsidian
- Modelo: IU5385-451
Talla y ajuste
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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