Jordan
Bolsa de deporte Collectors (45 l)
Esta bolsa de deporte es el modelo perfecto para cualquier coleccionista de zapatillas. Está confeccionada con un tejido CORDURA® resistente a las abrasiones, las roturas y las rozaduras, y cuenta con un acabado repelente al agua para mantener tus pertenencias seguras y secas. El compartimento principal cuenta con divisores acolchados, regulables y extraíbles para proteger las zapatillas durante tus viajes (tiene capacidad para 3 pares de talla 48,5 de hombre) e incluye una funda para el portátil en el interior. Utiliza los bolsillos de malla balística del lateral para guardar botellas de agua, los bolsillos con cremallera de la parte delantera para los objetos más pequeños que quieras tener a mano, y las asas y la correa extraíble para transportar y llevar la bolsa a tu gusto.
- Color mostrado: Caqui
- Modelo: IU5400-247
Jordan
Esta bolsa de deporte es el modelo perfecto para cualquier coleccionista de zapatillas. Está confeccionada con un tejido CORDURA® resistente a las abrasiones, las roturas y las rozaduras, y cuenta con un acabado repelente al agua para mantener tus pertenencias seguras y secas. El compartimento principal cuenta con divisores acolchados, regulables y extraíbles para proteger las zapatillas durante tus viajes (tiene capacidad para 3 pares de talla 48,5 de hombre) e incluye una funda para el portátil en el interior. Utiliza los bolsillos de malla balística del lateral para guardar botellas de agua, los bolsillos con cremallera de la parte delantera para los objetos más pequeños que quieras tener a mano, y las asas y la correa extraíble para transportar y llevar la bolsa a tu gusto.
Detalles del producto
- 32 x 46 x 29 cm (alto x ancho x profundidad); longitud de la correa: 130 cm (máxima)
- 100 % poliéster
- Limpiar solo las manchas
- De importación
- Color mostrado: Caqui
- Modelo: IU5400-247
Envíos y devoluciones
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