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Jordan Bolsa de deporte (48,5 l) - Negro/Gym Red

Jordan

Bolsa de deporte (48,5 l)

49,99 €
TALLA ÚNICA
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Click and Collect disponible al pasar por caja

No importa si vas al gimnasio, al trabajo o a pasar la noche fuera: con esta bolsa de deporte te sentirás a gusto en cualquier situación. Guarda tus objetos de valor pequeños, como joyas, el teléfono o el pasaporte, en uno de los bolsillos ocultos con forro aterciopelado de la parte delantera. Las asas y la correa extraíble te ofrecen múltiples opciones para llevarlo y transportarlo.


  • Color mostrado: Negro/Gym Red
  • Modelo: IU9040-010

Jordan

49,99 €

No importa si vas al gimnasio, al trabajo o a pasar la noche fuera: con esta bolsa de deporte te sentirás a gusto en cualquier situación. Guarda tus objetos de valor pequeños, como joyas, el teléfono o el pasaporte, en uno de los bolsillos ocultos con forro aterciopelado de la parte delantera. Las asas y la correa extraíble te ofrecen múltiples opciones para llevarlo y transportarlo.

Detalles del producto

  • 26 x 55 x 33 cm (alto x ancho x profundidad); longitud de la correa: 130 cm (máxima)/ 81 cm (mínima)
  • 100 % poliéster
  • Lavar a mano
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Gym Red
  • Modelo: IU9040-010

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

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    Jordan Bolsa de deporte (48,5 l)

    Jordan

    49,99 €

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