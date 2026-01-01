Jordan
Bolsa de deporte (48,5 l)
No importa si vas al gimnasio, al trabajo o a pasar la noche fuera: con esta bolsa de deporte te sentirás a gusto en cualquier situación. El amplio compartimento principal cuenta con una funda para el portátil, un bolsillo para la botella de agua en el lado derecho y un compartimento ventilado para las zapatillas en el lado izquierdo. Guarda tus objetos de valor pequeños, como joyas, el teléfono o el pasaporte, en uno de los bolsillos ocultos con forro aterciopelado de la parte delantera. Las asas y la correa extraíble te ofrecen múltiples opciones para llevarlo y transportarlo.
- Color mostrado: Negro
- Modelo: IR8395-010
Jordan
No importa si vas al gimnasio, al trabajo o a pasar la noche fuera: con esta bolsa de deporte te sentirás a gusto en cualquier situación. El amplio compartimento principal cuenta con una funda para el portátil, un bolsillo para la botella de agua en el lado derecho y un compartimento ventilado para las zapatillas en el lado izquierdo. Guarda tus objetos de valor pequeños, como joyas, el teléfono o el pasaporte, en uno de los bolsillos ocultos con forro aterciopelado de la parte delantera. Las asas y la correa extraíble te ofrecen múltiples opciones para llevarlo y transportarlo.
Detalles del producto
- 26 x 55 x 33 cm (alto x ancho x profundidad); longitud de la correa: 130 cm (máxima)/ 81 cm (mínima)
- 100 % poliéster
- Limpiar solo las manchas
- De importación
- Color mostrado: Negro
- Modelo: IR8395-010
Envíos y devoluciones
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