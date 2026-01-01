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Inglaterra Tech Fleece
Pantalón de fútbol Nike - Niño
84,99 €
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Recogida gratuita
Nuestro tejido Tech Fleece premium y ligero, suave por dentro y por fuera, ofrece calidez sin añadir volumen para que puedas animar a tu equipo haga la temperatura que haga.
- Color mostrado: Work Blue/Blanco
- Modelo: IB7869-486
Inglaterra Tech Fleece
84,99 €
Nuestro tejido Tech Fleece premium y ligero, suave por dentro y por fuera, ofrece calidez sin añadir volumen para que puedas animar a tu equipo haga la temperatura que haga.
Detalles del producto
- Cuerpo: 53 % algodón/47 % poliéster. Bolsillo (lado del puño): 100 % algodón.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Work Blue/Blanco
- Modelo: IB7869-486
Talla y ajuste
- Modelo: talla S y 138 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Longitud completa: por debajo del tobillo
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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