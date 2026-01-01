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Inglaterra Tech Fleece Pantalón de fútbol Nike - Niño - Work Blue/Blanco

Inglaterra Tech Fleece

Pantalón de fútbol Nike - Niño

84,99 €
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Nuestro tejido Tech Fleece premium y ligero, suave por dentro y por fuera, ofrece calidez sin añadir volumen para que puedas animar a tu equipo haga la temperatura que haga.


  • Color mostrado: Work Blue/Blanco
  • Modelo: IB7869-486

Inglaterra Tech Fleece

84,99 €

Nuestro tejido Tech Fleece premium y ligero, suave por dentro y por fuera, ofrece calidez sin añadir volumen para que puedas animar a tu equipo haga la temperatura que haga.

Detalles del producto

  • Cuerpo: 53 % algodón/47 % poliéster. Bolsillo (lado del puño): 100 % algodón.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Work Blue/Blanco
  • Modelo: IB7869-486

Talla y ajuste

    • Modelo: talla S y 138 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
    • Longitud completa: por debajo del tobillo
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

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