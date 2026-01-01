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Inglaterra Strike Pantalón de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Niño/a - Obsidian/Work Blue/Blanco

Materiales reciclados

England Strike

Pantalón de fútbol de tejido Knit Nike Dri-FIT - Niño/a

64,99 €
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Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado

Con detalles de diseño específicamente pensados para las estrellas más prometedoras del fútbol, ajuste entallado y tecnología de capilarización del sudor que mantiene la frescura y la concentración mientras perfeccionas tus habilidades.


  • Color mostrado: Obsidian/Work Blue/Blanco
  • Modelo: IB7984-451

England Strike

64,99 €

Con detalles de diseño específicamente pensados para las estrellas más prometedoras del fútbol, ajuste entallado y tecnología de capilarización del sudor que mantiene la frescura y la concentración mientras perfeccionas tus habilidades.

Ventajas

  • Bajos con cremallera para que el pantalón sea fácil de poner y quitar con las zapatillas puestas.
  • Tejido Knit elástico para favorecer la libertad de movimiento.

Detalles del producto

  • Cuerpo: 91 % poliéster/9 % spandex. Paneles/malla: 100 % poliéster.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Obsidian/Work Blue/Blanco
  • Modelo: IB7984-451

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 140 cm de altura
    • Ajuste entallado: elegante y a medida
    • Longitud completa: por debajo del tobillo
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

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