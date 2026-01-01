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Inglaterra Strike Camiseta de fútbol de entrenamiento Nike Dri-FIT - Niño/a - Work Blue/Obsidian/Blanco

Materiales reciclados

England Strike

Camiseta de fútbol de entrenamiento Nike Dri-FIT - Niño/a

64,99 €
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Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado

Con detalles de diseño específicamente pensados para las estrellas más prometedoras del fútbol, esta prenda cuenta con un ajuste entallado para que nada se interponga en tu camino hacia el balón. La tecnología de capilarización del sudor mantiene la frescura al perfeccionar la técnica.


  • Color mostrado: Work Blue/Obsidian/Blanco
  • Modelo: IB7982-486

England Strike

64,99 €

Con detalles de diseño específicamente pensados para las estrellas más prometedoras del fútbol, esta prenda cuenta con un ajuste entallado para que nada se interponga en tu camino hacia el balón. La tecnología de capilarización del sudor mantiene la frescura al perfeccionar la técnica.

Ventajas

  • La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
  • Los orificios para los pulgares ofrecen una mayor protección y mantienen las mangas en su sitio mientras se mueven.

Detalles del producto

  • Cuerpo: 91 % poliéster/9 % spandex. Paneles: 100 % poliéster.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Work Blue/Obsidian/Blanco
  • Modelo: IB7982-486

Talla y ajuste

    • Modelo: talla S y 140 cm de altura
    • Ajuste entallado: elegante y a medida
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

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