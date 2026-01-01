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Inglaterra FA Academy Balón de fútbol Nike - Blanco/Rojo/Azul/Midnight Navy

Inglaterra FA Academy

Balón de fútbol Nike

24,99 €
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Con la pelota de fútbol Academy, marcarás un montón de goles. La innovadora tecnología OmniSculpt incluye ranuras en relieve en la cubierta que permiten que el aire se desplace alrededor del balón para proporcionar un vuelo más preciso.


  • Color mostrado: Blanco/Rojo/Azul/Midnight Navy
  • Modelo: IQ0655-100

Inglaterra FA Academy

24,99 €

Con la pelota de fútbol Academy, marcarás un montón de goles. La innovadora tecnología OmniSculpt incluye ranuras en relieve en la cubierta que permiten que el aire se desplace alrededor del balón para proporcionar un vuelo más preciso.

Detalles del producto

  • 67 % goma/10 % poliuretano (PU)/13 % poliéster /10 % etilvinilacetato (EVA)
  • Limpiar tan solo las manchas
  • De importación
  • Color mostrado: Blanco/Rojo/Azul/Midnight Navy
  • Modelo: IQ0655-100

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