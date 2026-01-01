Materiales reciclados
Inglaterra Energy
Chaqueta de fútbol de tejido Woven Nike Dri-FIT - Hombre
Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado
Con detalles inspirados en los años 90 y un estampado dedicado al equipo, esta chaqueta de Inglaterra te ofrece un diseño atemporal con la tecnología necesaria para hacer frente a los partidos de hoy en día.
- Color mostrado: Obsidian/Work Blue/Speed Red/Blanco
- Modelo: IH1874-451
Inglaterra Energy
Con detalles inspirados en los años 90 y un estampado dedicado al equipo, esta chaqueta de Inglaterra te ofrece un diseño atemporal con la tecnología necesaria para hacer frente a los partidos de hoy en día.
Ventajas
- La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
- Acabado repelente al agua para evitar que te mojes cuando llueva.
Detalles del producto
- 85 % poliéster/15 % spandex
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Obsidian/Work Blue/Speed Red/Blanco
- Modelo: IH1874-451
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 183 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
- Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.
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