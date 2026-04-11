triangle, start, resume, beginVideo
 
Imagen 1 de 6
Inglaterra Club Sudadera con capucha Nike Football - Hombre - Midnight Navy/Blanco

Inglaterra Club

Sudadera con capucha de fútbol Nike - Hombre

69,99 €
Selecciona tu tallaGuía de tallas
Este producto queda excluido de las promociones y descuentos del sitio web.
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

No dejes que el frío te impida animar a la selección de Inglaterra. El tejido Fleece cepillado de densidad media es supersuave en el interior y liso en el exterior. Este material ofrece comodidad sin perder la forma estructurada.


  • Color mostrado: Midnight Navy/Blanco
  • Modelo: IB6297-410

Inglaterra Club

69,99 €

No dejes que el frío te impida animar a la selección de Inglaterra. El tejido Fleece cepillado de densidad media es supersuave en el interior y liso en el exterior. Este material ofrece comodidad sin perder la forma estructurada.

Detalles del producto

  • Bolsillo delantero
  • 80 % algodón/20 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Midnight Navy/Blanco
  • Modelo: IB6297-410

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 178 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (2)

5 estrellas

  • FBECKS

    Πάρα πολύ ωραίο κρίμα που δεν πρόλαβα να πάρω και της Ολλανδίας

  • Lovely Bubbly

    Armadeus

    Lovely bubbly. Mid weight - runs slightly large/roomier than some hoodies. Great graphics etc. I normally wear a M, but I chose to order up a size on this occasion. Thumbs up on this end.

Inglaterra Club Sudadera con capucha Nike Football - Hombre

Inglaterra Club

69,99 €

Completa el look

Item 3 of 3