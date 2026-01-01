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Inglaterra Club Jogger de fútbol Nike - Hombre - Midnight Navy/Blanco

Inglaterra Club

Jogger de fútbol Nike - Hombre

59,99 €
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Hemos combinado un básico de siempre con el orgullo por Inglaterra para crear una prenda cómoda que te pondrás una y otra vez. El tejido Fleece cepillado de densidad media es supersuave en el interior y liso en el exterior. Este material ofrece comodidad sin perder la forma estructurada.


  • Color mostrado: Midnight Navy/Blanco
  • Modelo: IB6289-410

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59,99 €

Hemos combinado un básico de siempre con el orgullo por Inglaterra para crear una prenda cómoda que te pondrás una y otra vez. El tejido Fleece cepillado de densidad media es supersuave en el interior y liso en el exterior. Este material ofrece comodidad sin perder la forma estructurada.

Detalles del producto

  • Cintura elástica con cordón
  • Cuerpo: 80 % algodón/20 % poliéster. Bolsillo lateral (dorso de la mano)/bolsillo de la parte posterior: 100 % algodón.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Midnight Navy/Blanco
  • Modelo: IB6289-410

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 189 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
    • Longitud completa: por debajo del tobillo
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

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