 
Imagen 1 de 5
Inglaterra Camiseta Nike Football - Niño/a - Work Blue

Inglaterra

Camiseta de fútbol Nike - Niño/a

24,99 €
Work Blue
Obsidian

Producto agotado:

Este color no está disponible actualmente

Muestra la pasión que sientes por tu equipo con esta camiseta Inglaterra de algodón suave.


  • Color mostrado: Work Blue
  • Modelo: IQ2187-486

Inglaterra

24,99 €

Muestra la pasión que sientes por tu equipo con esta camiseta Inglaterra de algodón suave.

Detalles del producto

  • 100 % algodón
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Work Blue
  • Modelo: IQ2187-486

Talla y ajuste

    • Modelo: talla S y 137 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (0)

Sin evaluaciones

Exprésate. Sé la primera persona en comentar acerca de Inglaterra.

    Inglaterra Camiseta Nike Football - Niño/a

    Inglaterra

    24,99 €

    Completa el look

    Item 3 of 8