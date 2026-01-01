Inglaterra 2026/27
Gorro tipo pescador Nike Apex
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Disfruta del sol y añade un toque divertido e innovador a tu look con el gorro tipo pescador Nike Apex. Este gorro ligero es muy fácil de guardar cuando no lo llevas puesto y está diseñado para mantener la comodidad cuando sale el sol y te preparas para una nueva aventura.
- Color mostrado: Obsidian/Blanco
- Modelo: IQ7057-451
Inglaterra 2026/27
Disfruta del sol y añade un toque divertido e innovador a tu look con el gorro tipo pescador Nike Apex. Este gorro ligero es muy fácil de guardar cuando no lo llevas puesto y está diseñado para mantener la comodidad cuando sale el sol y te preparas para una nueva aventura.
Ventajas
Todos los gorros tipo pescador Apex presentan una cobertura de 360 grados con un calado medio.
Detalles del producto
- Diseño sin estructura fácil de doblar y guardar.
- 100 % poliéster
- Lavar a mano
- Color mostrado: Obsidian/Blanco
- Modelo: IQ7057-451
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