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Inglaterra 2026/27 Gorro tipo pescador Nike Apex - Obsidian/Blanco

Inglaterra 2026/27

Gorro tipo pescador Nike Apex

29,99 €

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Disfruta del sol y añade un toque divertido e innovador a tu look con el gorro tipo pescador Nike Apex. Este gorro ligero es muy fácil de guardar cuando no lo llevas puesto y está diseñado para mantener la comodidad cuando sale el sol y te preparas para una nueva aventura.


  • Color mostrado: Obsidian/Blanco
  • Modelo: IQ7057-451

Inglaterra 2026/27

29,99 €

Disfruta del sol y añade un toque divertido e innovador a tu look con el gorro tipo pescador Nike Apex. Este gorro ligero es muy fácil de guardar cuando no lo llevas puesto y está diseñado para mantener la comodidad cuando sale el sol y te preparas para una nueva aventura.

Ventajas

Todos los gorros tipo pescador Apex presentan una cobertura de 360 grados con un calado medio.

Detalles del producto

  • Diseño sin estructura fácil de doblar y guardar.
  • 100 % poliéster
  • Lavar a mano
  • Color mostrado: Obsidian/Blanco
  • Modelo: IQ7057-451

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