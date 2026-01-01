Inglaterra 2026/27
Gorra Poly 5P Youth Nike Club
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Desvía la atención con esta gorra Nike Club de calado medio sin estructura. La prenda, lavada para ofrecer un look desgastado y exquisito, es ligera y fácil de poner con un diseño sencillo que puedes añadir a prácticamente cualquier look.
- Color mostrado: Obsidian/Blanco
- Modelo: IQ7520-451
Inglaterra 2026/27
Desvía la atención con esta gorra Nike Club de calado medio sin estructura. La prenda, lavada para ofrecer un look desgastado y exquisito, es ligera y fácil de poner con un diseño sencillo que puedes añadir a prácticamente cualquier look.
Ventajas
Tejido de sarga de algodón orgánico, ligero y suave. Diseño de calado medio con seis paneles para combinarla fácilmente.
Detalles del producto
- El cierre metálico de deslizamiento triple con Swoosh permite regular el ajuste con facilidad.
- 100 % poliéster.
- Lavar a mano
- Color mostrado: Obsidian/Blanco
- Modelo: IQ7520-451
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