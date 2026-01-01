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Inglaterra 2026/27 Gorra Poly 5P Youth Nike Club - Obsidian/Blanco

Inglaterra 2026/27

Gorra Poly 5P Youth Nike Club

22,99 €

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Desvía la atención con esta gorra Nike Club de calado medio sin estructura. La prenda, lavada para ofrecer un look desgastado y exquisito, es ligera y fácil de poner con un diseño sencillo que puedes añadir a prácticamente cualquier look.


  • Color mostrado: Obsidian/Blanco
  • Modelo: IQ7520-451

Inglaterra 2026/27

22,99 €

Desvía la atención con esta gorra Nike Club de calado medio sin estructura. La prenda, lavada para ofrecer un look desgastado y exquisito, es ligera y fácil de poner con un diseño sencillo que puedes añadir a prácticamente cualquier look.

Ventajas

Tejido de sarga de algodón orgánico, ligero y suave. Diseño de calado medio con seis paneles para combinarla fácilmente.

Detalles del producto

  • El cierre metálico de deslizamiento triple con Swoosh permite regular el ajuste con facilidad.
  • 100 % poliéster.
  • Lavar a mano
  • Color mostrado: Obsidian/Blanco
  • Modelo: IQ7520-451

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