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Inglaterra 2026/27 Bandolera Nike Heritage - Obsidian/Blanco

Inglaterra 2026/27

Bandolera Nike Heritage

29,99 €
TALLA ÚNICA
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

La bandolera Nike Heritage es una alternativa al estilo clásico hip pack y presenta un diseño cruzado sobre el pecho para que puedas llevar contigo lo que necesites con las manos libres. El estampado del logotipo Futura y la correa fácil de ajustar la convierten en una opción ideal para el día a día. Además, el bolsillo de almacenamiento principal y el bolsillo para accesorios ayudan a mantener tu equipación organizada. Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 65 % de poliéster reciclado.


  • Color mostrado: Obsidian/Blanco
  • Modelo: IQ6787-451

Inglaterra 2026/27

29,99 €

La bandolera Nike Heritage es una alternativa al estilo clásico hip pack y presenta un diseño cruzado sobre el pecho para que puedas llevar contigo lo que necesites con las manos libres. El estampado del logotipo Futura y la correa fácil de ajustar la convierten en una opción ideal para el día a día. Además, el bolsillo de almacenamiento principal y el bolsillo para accesorios ayudan a mantener tu equipación organizada. Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 65 % de poliéster reciclado.

Ventajas

Bolsillo principal con cremallera para organizar y guardar de forma segura tus objetos de mayor tamaño. Bolsillo para accesorios con cremallera para guardar objetos pequeños de forma segura.

Detalles del producto

  • Correa regulable para un ajuste personalizable.
  • 100 % poliéster
  • Lavar a mano
  • Color mostrado: Obsidian/Blanco
  • Modelo: IQ6787-451

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

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