Inglaterra 2026/27
Bandolera Nike Heritage
La bandolera Nike Heritage es una alternativa al estilo clásico hip pack y presenta un diseño cruzado sobre el pecho para que puedas llevar contigo lo que necesites con las manos libres. El estampado del logotipo Futura y la correa fácil de ajustar la convierten en una opción ideal para el día a día. Además, el bolsillo de almacenamiento principal y el bolsillo para accesorios ayudan a mantener tu equipación organizada. Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 65 % de poliéster reciclado.
- Color mostrado: Obsidian/Blanco
- Modelo: IQ6787-451
Inglaterra 2026/27
La bandolera Nike Heritage es una alternativa al estilo clásico hip pack y presenta un diseño cruzado sobre el pecho para que puedas llevar contigo lo que necesites con las manos libres. El estampado del logotipo Futura y la correa fácil de ajustar la convierten en una opción ideal para el día a día. Además, el bolsillo de almacenamiento principal y el bolsillo para accesorios ayudan a mantener tu equipación organizada. Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 65 % de poliéster reciclado.
Ventajas
Bolsillo principal con cremallera para organizar y guardar de forma segura tus objetos de mayor tamaño. Bolsillo para accesorios con cremallera para guardar objetos pequeños de forma segura.
Detalles del producto
- Correa regulable para un ajuste personalizable.
- 100 % poliéster
- Lavar a mano
- Color mostrado: Obsidian/Blanco
- Modelo: IQ6787-451
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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