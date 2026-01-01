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Inglaterra 2026/27
Balón Nike Skills
19,99 €
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El tamaño pequeño de este balón es ideal para practicar tus habilidades, perfeccionar tu juego de pies y ganar confianza.
- Color mostrado: Blanco/Obsidian
- Modelo: IQ7542-100
Inglaterra 2026/27
19,99 €
El tamaño pequeño de este balón es ideal para practicar tus habilidades, perfeccionar tu juego de pies y ganar confianza.
Ventajas
Talla 1 de balón perfecta para el desarrollo de habilidades para todas las edades.
Detalles del producto
- La cubierta texturizada cosida a máquina optimiza la forma, el tacto y la durabilidad, mientras que la cámara de goma ayuda a mantener la presión del aire y la forma.
- 62 % poliéster/28 % nylon/5 % goma/5 % elastano
- Color mostrado: Blanco/Obsidian
- Modelo: IQ7542-100
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Inglaterra 2026/27
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