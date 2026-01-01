Guante de golf Nike Dura Feel 10 (izquierdo normal) (paquete de tres)

Nike Dura Feel 10
Guante de golf (izquierdo normal) (paquete de tres)
El guante de golf Nike Dura Feel 10 cuenta con una ligera piel sintética en la palma para un agarre seguro y un tejido elástico en la parte posterior que te permite moverte de manera natural con cada swing. Esta versión actualizada cuenta con un diseño reforzado en la palma y el pulgar para ofrecer una durabilidad adicional donde más la necesitas.
- Color mostrado: Blanco perla/Blanco perla/Negro
- Modelo: IO1741-284
Nike Dura Feel 10
El guante de golf Nike Dura Feel 10 cuenta con una ligera piel sintética en la palma para un agarre seguro y un tejido elástico en la parte posterior que te permite moverte de manera natural con cada swing. Esta versión actualizada cuenta con un diseño reforzado en la palma y el pulgar para ofrecer una durabilidad adicional donde más la necesitas.
Ventajas
- Palma y pulgar de piel sintética premium, para un buen agarre del palo y mayor control en tu swing.
- El tejido elástico de la parte posterior te permite moverte con naturalidad.
Detalles del producto
- Palma: 60 % piel de poliuretano/30 % poliéster/10 % nylon. Parte posterior: 50 % piel de poliuretano/45 % poliéster/5 % spandex. Otros: 40 % poliéster, 32 % piel de poliuretano, 18 % nylon, 10 % spandex.
- Lavar a mano
- De importación
- Color mostrado: Blanco perla/Blanco perla/Negro
- Modelo: IO1741-284
Envíos y devoluciones
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