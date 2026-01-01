Nike Fairway Fresh
Cárdigan de golf holgado - Hombre
Algunos campos son difíciles, los mires por donde los mires. Inspirado en la topografía de uno de los mejores campos de Inglaterra, el estampado de tartán de este acogedor cárdigan reinventa el diseño de camuflaje desde la perspectiva del golf. Además, su ajuste amplio y su confección suave de doble punto la convierten en una prenda imprescindible tanto dentro como fuera del campo.
- Color mostrado: Light Orewood Brown/Diffused Blue
- Modelo: IO0687-104
Nike Fairway Fresh
Algunos campos son difíciles, los mires por donde los mires. Inspirado en la topografía de uno de los mejores campos de Inglaterra, el estampado de tartán de este acogedor cárdigan reinventa el diseño de camuflaje desde la perspectiva del golf. Además, su ajuste amplio y su confección suave de doble punto la convierten en una prenda imprescindible tanto dentro como fuera del campo.
Ventajas
- Tejido Knit jacquard de densidad media para una mayor suavidad y calidez, con una caída sutil.
- Estampado por toda la prenda que representa una vista de pájaro de algunos de los hoyos más memorables del golf.
Detalles del producto
- Cierre con botones
- 70 % poliéster/10 % acrílico/10 % rayón/7 % lana/3 % spandex
- Lavar a mano en agua fría
- De importación
- Color mostrado: Light Orewood Brown/Diffused Blue
- Modelo: IO0687-104
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 188 cm de altura
- Ajuste holgado: amplio e informal
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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