 
Imagen 1 de 4
Nike Everyday Elevated Calcetines largos (3 pares) - Blanco

Nike Everyday Elevated

Calcetines largos (3 pares)

19,99 €
Blanco
Multicolor
Selecciona tu tallaGuía de tallas
Recogida gratuita
Click and Collect disponible al pasar por caja

Empieza siempre el día con buen pie. Hemos perfeccionado nuestros calcetines más icónicos, detalle a detalle. Diseñados con tejidos más suaves que mantienen la forma, un acolchado increíble y un nuevo ajuste ceñido: sentirás que caminas por las nubes. Los estampados de Nike Basketball logran un acabado prémium inspirado en la cancha.


  • Color mostrado: Blanco
  • Modelo: IH8631-901

Nike Everyday Elevated

19,99 €

Empieza siempre el día con buen pie. Hemos perfeccionado nuestros calcetines más icónicos, detalle a detalle. Diseñados con tejidos más suaves que mantienen la forma, un acolchado increíble y un nuevo ajuste ceñido: sentirás que caminas por las nubes. Los estampados de Nike Basketball logran un acabado prémium inspirado en la cancha.

Ventajas

  • Amortiguación suave y mullida en el talón y el antepié.
  • Sujeción reforzada en el puente del pie y ajuste mejorado para ofrecer comodidad.
  • Refuerzos en la puntera y el talón para resistir el desgaste del día a día.
  • Tecnología Nike Dri-FIT para ofrecer transpirabilidad y comodidad.
  • Malla completa en la parte superior del pie para una mayor transpirabilidad.
  • Talla cosida bajo el pie para emparejarlos fácilmente.

Detalles del producto

  • Estampado Nike Basketball
  • 65 % algodón, 32 % poliéster, 3 % spandex
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Blanco
  • Modelo: IH8631-901

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (1)

5 estrellas

  • Guido370997321

    Ottimo prodotto veramente comodi

Nike Everyday Elevated Calcetines largos (3 pares)

Nike Everyday Elevated

19,99 €

Completa el look

Item 3 of 82