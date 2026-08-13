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Nike Everyday Elevated Calcetines largos (3 pares) - Multicolor

Nike Everyday Elevated

Calcetines largos (3 pares)

19,99 €
Multicolor
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Negro
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Empieza siempre el día con buen pie. Hemos perfeccionado nuestros calcetines más icónicos, detalle a detalle. Diseñados con tejidos más suaves que mantienen la forma, un acolchado increíble y un nuevo ajuste ceñido: sentirás que caminas por las nubes.


  • Color mostrado: Multicolor
  • Modelo: IM7949-901

Nike Everyday Elevated

19,99 €

Empieza siempre el día con buen pie. Hemos perfeccionado nuestros calcetines más icónicos, detalle a detalle. Diseñados con tejidos más suaves que mantienen la forma, un acolchado increíble y un nuevo ajuste ceñido: sentirás que caminas por las nubes.

Ventajas

  • Amortiguación suave y mullida en el talón y el antepié.
  • Sujeción reforzada en el puente del pie y ajuste mejorado para ofrecer comodidad.
  • Refuerzos en la puntera y el talón para resistir el desgaste del día a día.
  • Tecnología Nike Dri-FIT para ofrecer transpirabilidad y comodidad.
  • Malla completa en la parte superior del pie para una mayor transpirabilidad.
  • Talla cosida bajo el pie para emparejarlos fácilmente.

Detalles del producto

  • 67 % algodón/30 % poliéster/3 % spandex
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Multicolor
  • Modelo: IM7949-901

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

Evaluaciones (5)

3.2 estrellas

  • Quality at a fair price

    Denis650120353

    Can’t do wrong really quality Sox at fair price

  • RafałB465688250

    2/5. The socks are comfortable and the material is decent for the price. However, the quality control is disappointing—one sock has a badly embroidered Nike logo that looks defective (see photo). Overall okay, but I expected better from Nike

  • Good Socks

    Kathy99600056

    Fix's my husband perfect. He kept getting the 12 which was not his size so they wouldn't last. These fit great and there's still room in them so he shouldn't have a problem. These make it easier to find the matches. lol.

Nike Everyday Elevated Calcetines largos (3 pares)

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