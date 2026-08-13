Nike Everyday Elevated Calcetines largos (3 pares)

Quality at a fair price
Denis650120353
Can’t do wrong really quality Sox at fair price
Empieza siempre el día con buen pie. Hemos perfeccionado nuestros calcetines más icónicos, detalle a detalle. Diseñados con tejidos más suaves que mantienen la forma, un acolchado increíble y un nuevo ajuste ceñido: sentirás que caminas por las nubes.
Nike Everyday Elevated
Empieza siempre el día con buen pie. Hemos perfeccionado nuestros calcetines más icónicos, detalle a detalle. Diseñados con tejidos más suaves que mantienen la forma, un acolchado increíble y un nuevo ajuste ceñido: sentirás que caminas por las nubes.
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
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3.2 estrellas
Quality at a fair price
Denis650120353
Can’t do wrong really quality Sox at fair price
RafałB465688250
2/5. The socks are comfortable and the material is decent for the price. However, the quality control is disappointing—one sock has a badly embroidered Nike logo that looks defective (see photo). Overall okay, but I expected better from Nike
Good Socks
Kathy99600056
Fix's my husband perfect. He kept getting the 12 which was not his size so they wouldn't last. These fit great and there's still room in them so he shouldn't have a problem. These make it easier to find the matches. lol.
Nike Everyday Elevated