Imagen 1 de 7
Nike Everyday Elevated
Calcetines largos (1 par)
14,99 €
Producto agotado:
Este producto no está disponible en estos momentos
Empieza siempre el día con buen pie. Hemos perfeccionado nuestros calcetines más icónicos, detalle a detalle. Diseñados con hilos más suaves que mantienen la forma, un acolchado increíble y un nuevo ajuste ceñido: sentirás que caminas sobre una nube.
- Color mostrado: Negro/Platinum Tint
- Modelo: IO1846-010
Nike Everyday Elevated
14,99 €
Empieza siempre el día con buen pie. Hemos perfeccionado nuestros calcetines más icónicos, detalle a detalle. Diseñados con hilos más suaves que mantienen la forma, un acolchado increíble y un nuevo ajuste ceñido: sentirás que caminas sobre una nube.
Ventajas
- Amortiguación suave y mullida en el talón y el antepié.
- Sujeción reforzada en el puente del pie y ajuste mejorado para ofrecer comodidad.
- Refuerzos en la puntera y el talón para resistir el desgaste del día a día.
- Tecnología Nike Dri-FIT para ofrecer transpirabilidad y comodidad.
- Malla completa en la parte superior del pie para una mayor transpirabilidad.
- Talla cosida bajo el pie para emparejarlos fácilmente.
Detalles del producto
- 97 % poliéster/3 % spandex
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro/Platinum Tint
- Modelo: IO1846-010
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 177 cm de altura
- Guía de tallas
Evaluaciones (0)
Evaluaciones (0)
Sin evaluaciones
Exprésate. Sé la primera persona en comentar acerca de Nike Everyday Elevated.
Nike Everyday Elevated
14,99 €