 
Imagen 1 de 7
Nike Everyday Elevated Calcetines largos (1 par) - Negro/Platinum Tint

Nike Everyday Elevated

Calcetines largos (1 par)

14,99 €

Producto agotado:

Este producto no está disponible en estos momentos

Empieza siempre el día con buen pie. Hemos perfeccionado nuestros calcetines más icónicos, detalle a detalle. Diseñados con hilos más suaves que mantienen la forma, un acolchado increíble y un nuevo ajuste ceñido: sentirás que caminas sobre una nube.


  • Color mostrado: Negro/Platinum Tint
  • Modelo: IO1846-010

Nike Everyday Elevated

14,99 €

Empieza siempre el día con buen pie. Hemos perfeccionado nuestros calcetines más icónicos, detalle a detalle. Diseñados con hilos más suaves que mantienen la forma, un acolchado increíble y un nuevo ajuste ceñido: sentirás que caminas sobre una nube.

Ventajas

  • Amortiguación suave y mullida en el talón y el antepié.
  • Sujeción reforzada en el puente del pie y ajuste mejorado para ofrecer comodidad.
  • Refuerzos en la puntera y el talón para resistir el desgaste del día a día.
  • Tecnología Nike Dri-FIT para ofrecer transpirabilidad y comodidad.
  • Malla completa en la parte superior del pie para una mayor transpirabilidad.
  • Talla cosida bajo el pie para emparejarlos fácilmente.

Detalles del producto

  • 97 % poliéster/3 % spandex
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Platinum Tint
  • Modelo: IO1846-010

Talla y ajuste

Evaluaciones (0)

Sin evaluaciones

Exprésate. Sé la primera persona en comentar acerca de Nike Everyday Elevated.

    Nike Everyday Elevated Calcetines largos (1 par)

    Nike Everyday Elevated

    14,99 €

    Completa el look