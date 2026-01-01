Esterilla Nike Training (5 mm)

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Nike
Esterilla de entrenamiento (5 mm)
64,99 €
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Esta esterilla de entrenamiento ultraligera cuenta con una capa superior resistente y una base de espuma de apoyo para ofrecer una comodidad duradera independientemente de dónde entrenes.
- Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
- Modelo: IQ6085-091
Nike
64,99 €
Esta esterilla de entrenamiento ultraligera cuenta con una capa superior resistente y una base de espuma de apoyo para ofrecer una comodidad duradera independientemente de dónde entrenes.
Detalles del producto
- 80 % butiral de polivinilo/20 % poliéster
- Limpiar tan solo las manchas
- De importación
- Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
- Modelo: IQ6085-091
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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Nike
64,99 €