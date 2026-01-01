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Esterilla Nike Training (5 mm) - Negro/Negro/Blanco

Nike

Esterilla de entrenamiento (5 mm)

64,99 €
TALLA ÚNICA
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Esta esterilla de entrenamiento ultraligera cuenta con una capa superior resistente y una base de espuma de apoyo para ofrecer una comodidad duradera independientemente de dónde entrenes.


  • Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
  • Modelo: IQ6085-091

Nike

64,99 €

Esta esterilla de entrenamiento ultraligera cuenta con una capa superior resistente y una base de espuma de apoyo para ofrecer una comodidad duradera independientemente de dónde entrenes.

Detalles del producto

  • 80 % butiral de polivinilo/20 % poliéster
  • Limpiar tan solo las manchas
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Negro/Blanco
  • Modelo: IQ6085-091

Envíos y devoluciones

Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.

Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.

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    Esterilla Nike Training (5 mm)

    Nike

    64,99 €

    Completa el look

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