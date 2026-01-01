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Erling Haaland Club Fleece Pantalón corto de fútbol Nike - Niño/a - Phantom/Hot Punch

Erling Haaland Club Fleece

Pantalón corto de fútbol Nike - Niño/a

30 % de descuento

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Con un gráfico inspirado en el efecto magnético de Erling en el campo, este pantalón corto de tejido Fleece está pensado para que tu peque mantenga la calidez mientras rinde homenaje a su jugador favorito.


  • Color mostrado: Phantom/Hot Punch
  • Modelo: IO5901-027

Erling Haaland Club Fleece

30 % de descuento

Con un gráfico inspirado en el efecto magnético de Erling en el campo, este pantalón corto de tejido Fleece está pensado para que tu peque mantenga la calidez mientras rinde homenaje a su jugador favorito.

Detalles del producto

  • Cuerpo: 80 % algodón/20 % poliéster. Bolsillos: 100 % algodón.
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Phantom/Hot Punch
  • Modelo: IO5901-027

Talla y ajuste

    • Modelo: talla M y 147 cm de altura
    • Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
  • Guía de tallas

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