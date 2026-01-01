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Erling Haaland Club Fleece
Pantalón corto de fútbol Nike - Niño/a
30 % de descuento
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Con un gráfico inspirado en el efecto magnético de Erling en el campo, este pantalón corto de tejido Fleece está pensado para que tu peque mantenga la calidez mientras rinde homenaje a su jugador favorito.
- Color mostrado: Phantom/Hot Punch
- Modelo: IO5901-027
Erling Haaland Club Fleece
30 % de descuento
Con un gráfico inspirado en el efecto magnético de Erling en el campo, este pantalón corto de tejido Fleece está pensado para que tu peque mantenga la calidez mientras rinde homenaje a su jugador favorito.
Detalles del producto
- Cuerpo: 80 % algodón/20 % poliéster. Bolsillos: 100 % algodón.
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Phantom/Hot Punch
- Modelo: IO5901-027
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 147 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
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Erling Haaland Club Fleece
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