Materiales reciclados
Equipación Stadium SE Inter de Milán 2026
Pantalón corto de fútbol Replica Nike ACG Dri-FIT - Niño/a
Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.
Por primera vez, ACG saca al Inter de Milán del campo para llevárselo hasta los Alpes. Este pantalón corto Replica, inspirado en el vínculo entre los milaneses y la naturaleza, te permite representar a tu club a cualquier altitud. Eso sí: si tu idea es subir muy alto, no te pongas solo este pantalón corto.
- Color mostrado: Negro/Safety Orange
- Modelo: IB3540-010
Equipación Stadium SE Inter de Milán 2026
Por primera vez, ACG saca al Inter de Milán del campo para llevárselo hasta los Alpes. Este pantalón corto Replica, inspirado en el vínculo entre los milaneses y la naturaleza, te permite representar a tu club a cualquier altitud. Eso sí: si tu idea es subir muy alto, no te pongas solo este pantalón corto.
Diseño igual al de los profesionales
La colección Stadium combina detalles tipo réplica con una tecnología que capilariza el sudor para ofrecer un look pensado para jugar e inspirado en tu equipo favorito.
Mantén la transpirabilidad
La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
Detalles del producto
- Diseño tipo réplica
- 100 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro/Safety Orange
- Modelo: IB3540-010
Talla y ajuste
- Modelo: talla S y 144 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
Método de fabricación
- El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
- Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.
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