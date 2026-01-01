Equipación Stadium SE Inter de Milán 2026

79,99 €

Por primera vez, ACG saca al Inter de Milán del campo para llevárselo hasta los Alpes. Esta camiseta de tipo réplica, inspirada en la conexión entre los milaneses y la naturaleza, te permite representar a tu club a cualquier altitud. Eso sí: si vas a subir muy alto, ponte una chaqueta encima.

Diseño igual al de los profesionales

La colección Stadium combina detalles tipo réplica con una tecnología que capilariza el sudor para ofrecer un look pensado para jugar e inspirado en tu equipo favorito.

Mantén la transpirabilidad

La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.