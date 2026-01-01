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Equipación Stadium SE Inter de Milán 2026 Camiseta de fútbol de manga larga Replica Nike ACG Dri-FIT - Hombre - Hyper Blue/Negro/Safety Orange

Materiales reciclados

Equipación Stadium SE Inter de Milán 2026

Camiseta de fútbol de manga larga Replica Nike ACG Dri-FIT - Hombre

109,99 €
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Click and Collect disponible al pasar por caja

Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.

Por primera vez, ACG saca al Inter de Milán del campo para llevárselo hasta los Alpes. Esta camiseta de tipo réplica, inspirada en la conexión entre los milaneses y la naturaleza, te permite representar a tu club a cualquier altitud. Eso sí: si vas a subir muy alto, ponte una chaqueta encima.


  • Color mostrado: Hyper Blue/Negro/Safety Orange
  • Modelo: IB3144-413

Equipación Stadium SE Inter de Milán 2026

109,99 €

Por primera vez, ACG saca al Inter de Milán del campo para llevárselo hasta los Alpes. Esta camiseta de tipo réplica, inspirada en la conexión entre los milaneses y la naturaleza, te permite representar a tu club a cualquier altitud. Eso sí: si vas a subir muy alto, ponte una chaqueta encima.

Mantén la transpirabilidad

La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.

Diseño igual al de los profesionales

La colección Stadium combina detalles tipo réplica con una tecnología que capilariza el sudor para ofrecer un look pensado para jugar e inspirado en tu equipo favorito.

Detalles del producto

  • Diseño tipo réplica
  • 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Hyper Blue/Negro/Safety Orange
  • Modelo: IB3144-413

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

Completa el look

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