Materiales reciclados
Equipación Stadium SE Inter de Milán 2026
Camiseta de fútbol de manga larga Replica Nike ACG Dri-FIT - Hombre
Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.
Por primera vez, ACG saca al Inter de Milán del campo para llevárselo hasta los Alpes. Esta camiseta de tipo réplica, inspirada en la conexión entre los milaneses y la naturaleza, te permite representar a tu club a cualquier altitud. Eso sí: si vas a subir muy alto, ponte una chaqueta encima.
- Color mostrado: Hyper Blue/Negro/Safety Orange
- Modelo: IB3144-413
Equipación Stadium SE Inter de Milán 2026
Por primera vez, ACG saca al Inter de Milán del campo para llevárselo hasta los Alpes. Esta camiseta de tipo réplica, inspirada en la conexión entre los milaneses y la naturaleza, te permite representar a tu club a cualquier altitud. Eso sí: si vas a subir muy alto, ponte una chaqueta encima.
Mantén la transpirabilidad
La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
Diseño igual al de los profesionales
La colección Stadium combina detalles tipo réplica con una tecnología que capilariza el sudor para ofrecer un look pensado para jugar e inspirado en tu equipo favorito.
Detalles del producto
- Diseño tipo réplica
- 100 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Hyper Blue/Negro/Safety Orange
- Modelo: IB3144-413
Método de fabricación
- El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
- Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.