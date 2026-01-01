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Equipación Match SE Inter de Milán 2026 Camiseta de fútbol Authentic Nike ACG Dri-FIT ADV - Hombre - Hyper Blue/Negro/Safety Orange

Materiales reciclados

Equipación Match SE Inter de Milán 2026

Camiseta de fútbol Authentic Nike ACG Dri-FIT ADV - Hombre

149,99 €
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Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado

Por primera vez, ACG saca al Inter de Milán del campo para llevárselo hasta los Alpes. Esta camiseta Authentic, inspirada en el vínculo entre los milaneses y la naturaleza, te permite representar a tu club a cualquier altitud. Eso sí: si vas a subir muy alto, ponte una chaqueta encima.


  • Color mostrado: Hyper Blue/Negro/Safety Orange
  • Modelo: IB3141-413

Equipación Match SE Inter de Milán 2026

149,99 €

Por primera vez, ACG saca al Inter de Milán del campo para llevárselo hasta los Alpes. Esta camiseta Authentic, inspirada en el vínculo entre los milaneses y la naturaleza, te permite representar a tu club a cualquier altitud. Eso sí: si vas a subir muy alto, ponte una chaqueta encima.

Transpirabilidad avanzada

Nike Dri-FIT ADV mejora nuestra tecnología de capilarización del sudor con un sistema avanzado de refrigeración y zonas de transpirabilidad para mantener el cuerpo seco y con comodidad.

Fiel al diseño de los profesionales

Nuestra colección Match te permite llevar exactamente lo mismo que los profesionales. Hemos combinado detalles de diseño auténticos con una tecnología ligera y de secado rápido para mantener la frescura y la comodidad en el campo.

Detalles del producto

  • Diseño auténtico
  • 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Hyper Blue/Negro/Safety Orange
  • Modelo: IB3141-413

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

Completa el look

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ACG x FC Internazionale Milano

ACG saca del campo al Inter de Milán y se lo lleva a los Alpes con un nuevo diseño inspirado en los Dolomitas. Esta camiseta está inspirada en la conexión de esta ciudad con la naturaleza para que rindas homenaje al club a cualquier altura.