Materiales reciclados
Equipación Match SE Inter de Milán 2026
Camiseta de fútbol Authentic Nike ACG Dri-FIT ADV - Hombre
Para la confección de este producto se ha empleado, al menos, un 75 % de fibras de poliéster reciclado
Por primera vez, ACG saca al Inter de Milán del campo para llevárselo hasta los Alpes. Esta camiseta Authentic, inspirada en el vínculo entre los milaneses y la naturaleza, te permite representar a tu club a cualquier altitud. Eso sí: si vas a subir muy alto, ponte una chaqueta encima.
- Color mostrado: Hyper Blue/Negro/Safety Orange
- Modelo: IB3141-413
Equipación Match SE Inter de Milán 2026
Por primera vez, ACG saca al Inter de Milán del campo para llevárselo hasta los Alpes. Esta camiseta Authentic, inspirada en el vínculo entre los milaneses y la naturaleza, te permite representar a tu club a cualquier altitud. Eso sí: si vas a subir muy alto, ponte una chaqueta encima.
Transpirabilidad avanzada
Nike Dri-FIT ADV mejora nuestra tecnología de capilarización del sudor con un sistema avanzado de refrigeración y zonas de transpirabilidad para mantener el cuerpo seco y con comodidad.
Fiel al diseño de los profesionales
Nuestra colección Match te permite llevar exactamente lo mismo que los profesionales. Hemos combinado detalles de diseño auténticos con una tecnología ligera y de secado rápido para mantener la frescura y la comodidad en el campo.
Detalles del producto
- Diseño auténtico
- 100 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Hyper Blue/Negro/Safety Orange
- Modelo: IB3141-413
Método de fabricación
- El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
- Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.
ACG x FC Internazionale Milano
ACG saca del campo al Inter de Milán y se lo lleva a los Alpes con un nuevo diseño inspirado en los Dolomitas. Esta camiseta está inspirada en la conexión de esta ciudad con la naturaleza para que rindas homenaje al club a cualquier altura.