Equipación Match SE Inter de Milán 2026

149,99 €

Por primera vez, ACG saca al Inter de Milán del campo para llevárselo hasta los Alpes. Esta camiseta Authentic, inspirada en el vínculo entre los milaneses y la naturaleza, te permite representar a tu club a cualquier altitud. Eso sí: si vas a subir muy alto, ponte una chaqueta encima.

Transpirabilidad avanzada

Nike Dri-FIT ADV mejora nuestra tecnología de capilarización del sudor con un sistema avanzado de refrigeración y zonas de transpirabilidad para mantener el cuerpo seco y con comodidad.

Fiel al diseño de los profesionales

Nuestra colección Match te permite llevar exactamente lo mismo que los profesionales. Hemos combinado detalles de diseño auténticos con una tecnología ligera y de secado rápido para mantener la frescura y la comodidad en el campo.