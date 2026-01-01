Equipación de portero/a VaporFast París Saint-Germain
Calcetines de fútbol hasta la rodilla Nike Dri-FIT ADV
Vístete como tu equipo con estos calcetines VaporFast del París Saint-Germain. Toda la pierna está diseñada para reducir la presión en la pantorrilla, así que no es necesario hacer agujeros. Cuentan con una tecnología avanzada de capilarización del sudor y una amortiguación estratégicamente colocada que ayuda a mantener la concentración durante el juego.
- Color mostrado: Negro/Blanco
- Modelo: IQ6934-010
Equipación de portero/a VaporFast París Saint-Germain
Vístete como tu equipo con estos calcetines VaporFast del París Saint-Germain. Toda la pierna está diseñada para reducir la presión en la pantorrilla, así que no es necesario hacer agujeros. Cuentan con una tecnología avanzada de capilarización del sudor y una amortiguación estratégicamente colocada que ayuda a mantener la concentración durante el juego.
Ventajas
- La tecnología Nike Dri-FIT ADV combina un tejido que capilariza el sudor con un diseño avanzado y características que mantienen la transpirabilidad y la comodidad.
- El ribete ampliado ayuda a mantener el calcetín en su sitio y reduce los pliegues.
Detalles del producto
- 95 % poliéster/5 % spandex
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro/Blanco
- Modelo: IQ6934-010
Envíos y devoluciones
Los gastos de envío estándar son de 5 € para pedidos de menos de 99 € si no eres Nike Member y para pedidos de menos de 50 € si eres Nike Member.
Devoluciones gratuitas en un plazo de 30 días, con algunas excepciones.
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