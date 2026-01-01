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Equipación de portero/a Stadium París Saint-Germain 2025/26 Camiseta de fútbol Replica de manga larga Nike Dri-FIT - Niño/a - Negro/Smoke Grey/Blanco

Materiales reciclados

Equipación de portero/a Stadium París Saint-Germain 2025/26

Camiseta de fútbol Replica de manga larga Nike Dri-FIT - Niño/a

84,99 €

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Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.

Equípate como el portero de tu equipo favorito con esta camiseta tipo réplica París Saint-Germain. La colección Stadium combina detalles tipo réplica con una tecnología que capilariza el sudor para ofrecer un look pensado para jugar e inspirado en su equipo favorito.


  • Color mostrado: Negro/Smoke Grey/Blanco
  • Modelo: HJ5267-010

Equipación de portero/a Stadium París Saint-Germain 2025/26

84,99 €

Equípate como el portero de tu equipo favorito con esta camiseta tipo réplica París Saint-Germain. La colección Stadium combina detalles tipo réplica con una tecnología que capilariza el sudor para ofrecer un look pensado para jugar e inspirado en su equipo favorito.

Ventajas

  • La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
  • El diseño tipo réplica presenta detalles inspirados en los modelos que llevan los equipos profesionales.

Detalles del producto

  • 100 % poliéster
  • Lavar a máquina
  • De importación
  • Color mostrado: Negro/Smoke Grey/Blanco
  • Modelo: HJ5267-010

Talla y ajuste

Método de fabricación

    • El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
    • Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.

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