Equipación de portero/a Stadium París Saint-Germain 2025/26 Camiseta de fútbol Replica de manga larga Nike Dri-FIT - Niño/a

Equípate como el portero de tu equipo favorito con esta camiseta tipo réplica París Saint-Germain. La colección Stadium combina detalles tipo réplica con una tecnología que capilariza el sudor para ofrecer un look pensado para jugar e inspirado en su equipo favorito.

Color mostrado: Negro/Smoke Grey/Blanco

Modelo: HJ5267-010