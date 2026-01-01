Materiales reciclados
Equipación de portero/a Stadium Países Bajos 2026
Camiseta de fútbol de manga corta Replica Nike Dri-FIT - Hombre
Producto agotado:
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Este producto está fabricado con fibras de poliéster 100 % reciclado.
Los porteros merecen su momento de gloria. Esta colección es como su Paseo de la Fama y hará brillar con luz propia a todos los cancerberos que tengan la valentía necesaria para proteger la portería. Equípate con esta camiseta de guardameta tipo réplica de la selección de los Países Bajos.
- Color mostrado: Negro/Medium Ash/Blanco
- Modelo: IB5911-010
Equipación de portero/a Stadium Países Bajos 2026
Los porteros merecen su momento de gloria. Esta colección es como su Paseo de la Fama y hará brillar con luz propia a todos los cancerberos que tengan la valentía necesaria para proteger la portería. Equípate con esta camiseta de guardameta tipo réplica de la selección de los Países Bajos.
Mantén la transpirabilidad
La tecnología Nike Dri-FIT aleja el sudor de la piel para mantener la transpirabilidad y la comodidad.
Diseño igual al de los profesionales
La colección Stadium combina detalles tipo réplica con una tecnología que capilariza el sudor para ofrecer un look pensado para jugar e inspirado en tu equipo favorito.
Detalles del producto
- Diseño tipo réplica
- 100 % poliéster
- Lavar a máquina
- De importación
- Color mostrado: Negro/Medium Ash/Blanco
- Modelo: IB5911-010
Talla y ajuste
- Modelo: talla M y 185 cm de altura
- Ajuste estándar: sencillez y estilo clásico
- Guía de tallas
Método de fabricación
- El poliéster reciclado empleado en los productos Nike procede de botellas de plástico recicladas que se limpian, se desmenuzan y se convierten en pellets. A continuación, los pellets se transforman en el hilo nuevo de alta calidad que se utiliza en nuestros productos, para proporcionar un rendimiento máximo con un menor impacto en el medioambiente.
- Además de reducir los residuos, el poliéster reciclado reduce las emisiones de carbono hasta un 30 % en comparación con el poliéster virgen. Nike recupera una media anual de 1.000 millones de botellas de plástico de vertederos y canales.
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